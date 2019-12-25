Париж. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Своды Собора Парижской Богоматери могут обрушиться из-за строительных лесов, установленных в здании еще до пожара, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
"Сегодня мы можем сказать, что существует 50% вероятность того, что его сохранят. Также есть и 50% вероятность того, что строительные леса рухнут на три свода, поэтому, как видите, здание все еще не очень надежно", - рассказал Шове агентству.
"Нам нужно полностью извлечь строительные леса для того, чтобы сохранить здание, таким образом в 2021 мы скорее всего начнем реставрацию собора", - добавил Шове.
Отмечается, что осуществить извлечение оставшихся технических сооружений, необходимых реставраторам без нанесения урона зданию, довольно сложно.
Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия не проводили рождественскую службу.
По данным AP, рождественская служба была перенесена в Сен-Жермен-л'Осеруа - средневековую церковь Парижа близ Лувра.
Как отмечается, в церковь перенесены некоторые элементы собора, в частности, знаменитая готическая скульптура Богоматери с младенцем Иисусом на руках, которая чудом уцелела после пожара.
Службу провел настоятель собора. Месса сопровождалось песнопениями в исполнении хора Нотр-Дама.
Ранее в этом году в министерстве культуры Франции заявляли, что восстановительные работы в соборе не начнутся до следующего года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь ставил задачей завершить реставрацию в течение следующих пяти лет, однако архитекторы отмечают, что это маловероятно.
Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.
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