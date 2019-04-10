Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 16:38

*** В Нидерландах, напротив, заявляют о высоких шансах избежать выхода Британии из ЕС без договоренностей

Брюссель. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Риск выхода Великобритании из ЕС без соглашения все еще сохраняется, заявила в среду представитель правительства Франции Сибет Ндиайе.

"Вариант Brexit без сделки, очевидно, самый нежелательный (...) Но риск на самом деле существует, и Франция к этому готова", - приводит ее слова телеканал Sky News.

Такие слова прозвучали незадолго до начала саммита ЕС в среду, на котором европейским лидерам предстоит решить судьбу Brexit.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в то же время, полагает, что в результате встречи лидеров ЕС удастся избежать Brexit без соглашения. Он также заявил, что на саммите будет обсуждаться продолжительность возможной отсрочки Brexit.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель отметил, что уверенности в том, что сроки Brexit продлятся, пока нет.

"Неясно, будет ли перенос", - заявил он перед саммитом.

В настоящее время ближайшая возможная дата Brexit - 12 апреля, если Великобритания покинет ЕС в этот день, то у нее не будет никаких договоренностей с Брюсселем по будущим отношениям. В ходе саммита в среду премьер Великобритании Тереза Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем ей нужно еще одно продление сроков Brexit.

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