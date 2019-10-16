Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 10:43

Париж. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Франции должны быть нацелены на диалог с Россией по ситуации на севере Сирии, так как у Парижа и Москвы есть там общие интересы, заявил в среду глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Нужно вести диалог с Путиным, потому что у нас с Россией есть общие интересы в этой части Сирии", - сказал министр в эфире телеканала БФМ-ТВ.

На вопрос ведущего, возможен ли и диалог с Дамаском, которого поддерживает Россия, Ле Дриан несколько раз повторил: "С Россией".

Он подчеркнул, что основная задача Франции в Сирии - не допустить усиления террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). "На остальной территории Сирии Россия делает то, что считает правильным. Моя же основная проблема - это ИГ", - сказал Ле Дриан.

В настоящее время армия Турции проводит на севере Сирии операцию, направленную на то, чтобы вытеснить курдские военизированные формирования из приграничных районов.

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