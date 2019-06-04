Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 8:29

Париж. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Париж ждёт от Москвы ответа на вопрос, кто будет представлять РФ на торжествах в Нормандии, заявили "Интерфаксу" в кабинете французского премьер-министра.

"На данном этапе мы ждём реакции от российских властей", - сказали в пресс-службе французского правительства, отвечая вопрос, кто от российской стороны был приглашён для участия в этом мероприятии.

Там подтвердили, что приглашение российской стороне было направлено.

"Им было предложено выбрать кандидатуру своего представителя для участия в международной церемонии празднования 75-й годовщины высадки", - отметили в пресс-службе.

Накануне в посольстве России во Франции подтвердили, что РФ получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.

До этого в Елисейском дворце "Интерфаксу" сообщали, что церемония в Нормандии будет проходить 6 июня не на уровне глав государств. "Президент Путин не будет присутствовать. Международная церемония пройдёт под председательством французского премьер-министра, а не на уровне глав государств", - заявили в Елисейском дворце.

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