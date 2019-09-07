Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 18:29

Париж. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Франции и ФРГ в рамках "нормандского формата" намерены интенсифицировать усилия, чтобы добиться дальнейшего движения вперед по урегулированию украинского кризиса, заявили в Елисейском дворце.

"Франция и ФРГ интенсифицируют усилия в рамках нормандского формата, чтобы добиться новых подвижек и для выполнения политических аспектов минских договоренностей" - отмечается в заявлении канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

Состоявшийся в субботу обмен заключенными РФ и Украины в тексте характеризуется как "решающий шаг для возобновления конструктивного диалога. Этот диалог должен быть продолжен в ближайшие недели".

"Президент Республики приветствует обмен заключенными, проведенный сегодня Россией и Украиной", - подчеркивается в заявлении.

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