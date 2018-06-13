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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 13:59 13.06.2018 - 13:59

Париж. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Франция стремится к сотрудничеству с властями Италии по урегулированию миграционного вопроса, сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на французский МИД.

"Мы прекрасно осознаем всю нагрузку, которую миграционный кризис оказал на Италию, и все усилия, которые эта страна предпринимает. Никакое из заявлений французских властей не было нацелено на то, чтобы поставить под сомнения эти факты", - приводят СМИ слова представителя французского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Франция "привержена диалогу и сотрудничеству" с Италией по урегулированию миграционного кризиса.

Подобный комментарий прозвучал на фоне ситуации вокруг инцидента с судном, перевозившим нелегальных мигрантов.

На минувших выходных Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети.

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей, назвав их действия "безответственными". В связи с этим заявлением в среду министерство иностранных дел Италии вызвало посла Франции в Риме Кристиана Массе.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини со своей стороны потребовал извинений от президента Франции за критику в адрес Рима.

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