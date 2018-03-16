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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 18:53 16.03.2018 - 18:53

Париж. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил солидарность с Великобританией, подвергшейся атаке (имея в виду отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля), указав при этом на причастность России.

"Мы солидарны с нашими британскими друзьями, мы осуждаем атаку, которая произошла на их земле, и осуждаем вмешательство России, поскольку все указывает на то, что это покушение на убийство осуществила Россия", - сказал он.

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