Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 15:48

Париж. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Франция в пятницу присоединилась к ряду других государств, запретивших полеты иранской авиакомпании Mahan Air, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство напоминает, что первоначально санкции в отношении этой авиакомпании ввели США, мотивировав их тем, что она связана с иранским военизированным подразделением "Кудс" (спецназ Корпуса стражей Исламской революции).

По данным Bloomberg, Mahan Air выполняла четыре полета в неделю в парижский аэропорт имени Шарля де Голля.

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