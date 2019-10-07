Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 16:57

Париж. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Турция должна избежать односторонних военных действий на северо-востоке Сирии, которые могли бы привести к серьезным гуманитарным последствиям, заявили в понедельник в МИД Франции.

"Мы очень обеспокоены информацией относительно возможной односторонней военной операцией Турции на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении французского министерства.

В МИД Франции призывали Турцию "избегать инициатив, которые противоречили бы интересам международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая группировка - ИФ)".

"Любые односторонние действия могут привести к серьезным гуманитарным последствиям", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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