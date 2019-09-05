Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 18:59

Париж. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - МИД Франции призвал Иран воздержаться от шагов, нарушающих условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, после того, как Тегеран пообещал уже 7 сентября озвучить подробности третьего этапа сокращения обязательств по СВПД.

"Иран должен воздержаться от каких-либо конкретных действий, которые не соответствуют его обязательствам и которые могут служить помехой для усилий по деэскалации ситуации", - цитируют западные СМИ слова представителя МИД Аньес фон дер Мюль.

Она добавила, что Париж, в сотрудничестве с партнерами и МАГАТЭ, изучит недавние заявления Тегерана по поводу СВПД.

В четверг иранские СМИ сообщили, что подробности шагов Тегерана в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будут объявлены в субботу, 7 сентября, на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани отмечал, что в рамках этого этапа сокращения Тегеран снимает все действовавшие в рамках СВПД ограничения с ведения научно-исследовательских работ по центрифугам, что приведет к ускорению развития иранской ядерной программы.

Однако в четверг власти ЕС выразили обеспокоенность в связи с тем, что Иран, по версии Брюсселя, продолжает выходить за рамки СВПД.

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