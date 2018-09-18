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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 17:47 18.09.2018 - 17:47

Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр заявил во вторник, что Париж принял к сведению итоги переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и выразил надежду на позитивное развитие событий в Сирии.

"Мы приняли к сведению меморандум, который президенты Эрдоган и Путин подписали накануне", - сказал он в ходе заседания Совета безопасности ООН.

"Мы надеемся, что демократия, наконец-то, возобладает (в Сирии - ИФ)", - отметил французский постпред.

Ф.Делатр отметил, что в настоящее время в Сирии возможна реализация "как самого страшного варианта развития событий, так и самого радостного".

"Это решение во многом зависит от возможности этого Совета Безопасности объединить усилия ради мира", - заявил постпред.

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