Париж. 29 января. ИНТЕРФАКС - Урегулирование ближневосточного конфликта на основании концепции "два государства для двух народов" соответствует международному праву и международно признанным критериям, говорится в заявлении, распространенном в среду внешнеполитическим ведомством Франции.
В документе отмечается, что Париж продолжит действовать в этом направлении совместно с США, их европейскими партнерами и всеми, кто может внести вклад в достижение этой цели.
Франция "по-прежнему будет уважать и учитывать законные чаяния как израильтян, так и палестинцев", отметили во французском МИД.
Оглашенный накануне план администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.
План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.
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