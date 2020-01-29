Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 9:11

Париж. 29 января. ИНТЕРФАКС - Урегулирование ближневосточного конфликта на основании концепции "два государства для двух народов" соответствует международному праву и международно признанным критериям, говорится в заявлении, распространенном в среду внешнеполитическим ведомством Франции.

В документе отмечается, что Париж продолжит действовать в этом направлении совместно с США, их европейскими партнерами и всеми, кто может внести вклад в достижение этой цели.

Франция "по-прежнему будет уважать и учитывать законные чаяния как израильтян, так и палестинцев", отметили во французском МИД.

Оглашенный накануне план администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!