Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 21:21 14.03.2018 - 21:21

Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Франция уверена, что британские власти вскоре предоставят информацию об обстоятельствах отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил в среду постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Мы уверены, что британское расследование вскоре прольет свет на точные обстоятельства использования этого химического оружия", - сказал он в ходе заседания Совета безопасности ООН в среду.

"Крайне важно, чтобы лица, стоящие за использованием этого химического оружия, были идентифицированы и понесли уголовную ответственность", - добавил Ф.Делаттр.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре со своим британским коллегой Борисом Джонсоном обсудил ситуацию вокруг отравления С.Скрипаля.

Французский министр выразил солидарность с Великобританией в этом вопросе.

"Попытка убийства двух выходцев из России 4 марта в Солсбери с использованием нервнопаралитического вещества военного назначения является абсолютно неприемлемой атакой", - говорилось в заявлении французского МИД.

ла аю об

Neuer Inhalt Horizontal Line