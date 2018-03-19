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Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о желательности проявления полного единства государств-членов ЕС по вопросу применения в Великобритания вещества "Новичок".

"Мы разделяем осуществленный британцами анализ, согласно которому нет других убедительных объяснений, кроме ответственности России", - сказал французский министр в понедельник в Брюсселе по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам.

Как сообщалось, глава МИД Великобритании Борис Джонсон проинформирует министров иностранных дел стран ЕС об инциденте с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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