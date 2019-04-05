Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 13:56

Париж. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Франции полагают, что обсуждать дополнительное продление сроков выхода Великобритании из ЕС преждевременно, сообщают в пятницу французские СМИ.

По данным СМИ, Париж принял к сведению запрос Великобритании к ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня, однако считает, что Великобритания, чтобы получить отсрочку, должна предоставить четкий план действий.

Франция и ранее скептически относилась к возможности продления сроков Brexit. Так президент страны Эмманюэль Макрон заявлял, что для переноса сроков Brexit Лондону необходим "убедительный план".

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором она попросила о продлении сроков Brexit до 30 июня.

Незадолго до этого СМИ сообщили, что сам Д.Туск планирует предложить странам ЕС план "гибкого" Brexit. Согласно этому плану, дата Brexit переносится на год, но Великобритания может выйти из ЕС и раньше, если британский парламент сможет согласовать сделку с Брюсселем.

Первоначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако затем ЕС согласился отодвинуть сроки Brexit до 12 апреля. Решение о дальнейших шагах в связи с Brexit ожидается на внеочередном саммите ЕС, который пройдет 10 апреля.

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