Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 17:06

Париж. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален в среду заявила, что Париж, Берлин и Лондон осуждают турецкую операцию на севере Сирии, сообщает французское радио.

По ее словам, Франция, ФРГ и Великобритания завершили подготовку совместного заявления, в котором "очень решительно осуждают" этот шаг со стороны Анкары.

Де Моншален также сообщила, что Париж, Лондон и Берлин призвали провести заседание СБ ООН, чтобы обсудить ситуацию вокруг операции.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной операции на северо-востоке Сирии. Главной ее целью является борьба в приграничных районах с бойцами курдских военизированных группировок. Их Анкара считает террористами.

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