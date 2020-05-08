Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 21:20

Париж. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Парки и сады во французской столице будут закрыты на следующей неделе, несмотря на то, что с понедельника во Франции начнется постепенное послабление ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

В мэрии Парижа указали, что в свою очередь лесные массивы в черте города, в частности Булонский лес, будут открыты с 11 мая.

Во французской столице также разрешат без ограничений по времени заниматься спортом на улице, но в одиночку, а не группами.

В понедельник в Париже возобновят работу рынки на открытом воздухе, а также небольшие магазины. Между тем, торговые центры, в том числе Галерея Лафайет, будут по-прежнему закрыты.

Ранее сообщалось, что французские власти с 11 мая начнут постепенно снимать ограничения. С понедельник граждане страны смогут передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

После 11 мая начнется постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.

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