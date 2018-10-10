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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 16:16 10.10.2018 - 16:16

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Парламентская комиссия Македонии начала изучать возможные поправки к конституции страны в связи с достигнутым с Грецией соглашением о переименовании Македонии, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, изменения, вынесенные на обсуждение, касаются преамбулы конституции и первых двух статей.

Ожидается, что дебаты в комиссии продлятся несколько дней, после чего вопрос будут рассматривать на пленарной сессии парламента.

Греция и Македония 17 июня подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.

30 сентября в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

Согласно оглашенным Госизбиркомом результатам, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили "за" соглашение Скопье и Афин. При этом законодательство требует для признания референдума состоявшимся превышение порога явки в 50% и плюс один голос.

Впоследствии ЦИК назвал референдум несостоявшимся, однако, несмотря на это, США, НАТО и ЕС приветствовали референдум и сочли его успешным.

1тэ аю

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