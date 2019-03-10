Этот контент был опубликован 10 марта 2019 г. 15:36

Лондон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Избирательная комиссия Индии заявила, что парламентские выборы в Индии пройдут в семь этапов, начиная с 11 апреля 2019 года, передала в воскресенье телерадиокорпорация BBC.

Выборы в новую Лок Сабха (нижнюю палату парламента Индии) будут проходить с 11 апреля по 19 мая, голоса будут подсчитаны 23 мая. Даты проведения голосования: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая.

"С 900 миллионами избирателей выборы в Индии будут самыми масштабными в истории человечества", - пишет BBC.

Правящая в Индии партия "Бхаратия джаната парти" (БДП), возглавляемая премьер-министром Нарендрой Моди, поборется за места в парламенте с оппозиционным Индийским национальным конгрессом и множеством региональных партий.

Лидеры двух влиятельных региональных партий сформировали коалицию против БДП в штате Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии.

В нижней палате 543 выборных места, и любой партии или коалиции нужно минимум 272 мандата, чтобы сформировать правительство. Ожидается, что на этот раз более 900 млн человек старше 18 лет проголосуют на одном из миллионов избирательных участков - число избирателей больше, чем население Европы и Австралии вместе взятых.

Индийцы являются активными избирателями - явка на последних всеобщих выборах в 2014 году составила более 66%, по сравнению с 45% в 1951 году, когда были проведены первые выборы.

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