Этот контент был опубликован 6 октября 2019 г. 10:06

Мадрид. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Граждане Португалии в воскресенье отправились на избирательные участки, чтобы определить новый состав парламента страны, сообщают местные СМИ.

Участки открылись в 8:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 19:00 (21:00 мск). Первые данные экзит-поллов ожидаются в 20:00 (22:00 мск).

По данным предвыборных опросов, нынешнему премьер-министру Португалии Антониу Коште с большой вероятностью удастся сохранить свой пост. Основной интригой дня остается вопрос, удастся ли его Социалистической партии получить абсолютное большинство голосов.

Опросы показали, что социалисты могут набрать около 38% голосов, что, с учетом специфики распределения мест в парламенте в Португалии, дало бы этой партии 114 мест в 230-местной Ассамблее Республики. Чтобы получить абсолютное большинство, партии Кошты нужно заручиться поддержкой от 42% до 45% голосов.

Основными конкурентами социалистов считаются социал-демократы во главе с Руем Риу. Согласно опросам, они могут получить порядка 25%. Остальные партия набирали до 10%.

Социал-демократическая партия Португалии во главе с бывшим премьер-министром страны Педру Пасушем Коэлью победила на парламентских выборах в октябре 2015 года, в альянсе с Народной партией она получила 39%. Партия Кошты получила 32%. Явка на выборах 2015 года была рекордно низкой - 57%.

Уже в ноябре 2015 года правоцентристское правительство Португалии было смещено социалистами и коммунистами, которые вынесли вотум недоверия премьер-министру, проголосовав против предложенной программы реформ. После этого по поручению президента правительство сформировал уже Кошта.

За время работы социалистов уровень безработицы в стране сократился вдвое - до примерно 6%, в 2014 году экономика Португалии росла на 0,19%, а в 2018 году рост ВВП составил 2,1%.

1эф вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!