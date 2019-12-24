Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 16:25

Стамбул. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Правящая в Турции Партия справедливости и развития приступила к обсуждению возможности размещения турецких сил в Ливии, сообщает во вторник турецкий телеканал ТRТ.

Ожидается, что парламентские слушания по этому вопросу пройдут на первых заседаниях депутатов после наступления нового года.

В конце прошлой недели парламент Турции одобрил меморандум о взаимопонимании по безопасности и военному сотрудничеству с Ливией.

Пункт о военном сотрудничестве в частности предусматривает возможность направления в Ливию турецкого военного контингента, если соответствующий запрос поступит от признанного ООН ливийского правительства Файеза Сарраджа.

Между тем, накануне глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж обратился к Турции с просьбой о предоставлении военной техники.

"У нас нет никакой другой альтернативы, кроме как попросить Турцию о помощи. Мы рассчитываем на бронемашины и беспилотники из Турции", - приводит TRT слова Сарраджа.

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