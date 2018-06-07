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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 10:35 07.06.2018 - 10:35

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Австралийские законодатели могут привлечь главу Facebook Марка Цукерберга к даче показаний в парламенте по вопросу о незаконной передаче персональных данных пользователей соцсети, сообщило в четверг издание "Уэст Острэлиан".

По данным издания, такую возможность в настоящий момент обсуждают члены комитета по безопасности и разведке парламента Австралии.

В случае, если выступление М.Цукерберга состоится, речь будет идти о данных 15 млн пользователей сети, которые оказались в распоряжении китайской компании Huawei. По словам главы комитета Энтони Бирна, подобная передача личной информации пользователей является незаконной. "Это абсолютно неприемлемо, что данные пользователей Facebook были втайне переданы компании Huawei", - отметил Э.Бирн.

"Я хотел бы знать, почему Цукерберг допустил такую утечку. Если будет необходимо, его пригласят для открытого выступления перед комитетом и австралийским народом", - добавил он.

В марте стало известно, что Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Представители фирмы отрицают вину и указывают, что компания занималась "деятельностью, которая является не просто законной, а широко признанной в качестве обычной составляющей онлайн-рекламы в политической и коммерческой сферах".

Вскоре после того, как разразился скандал с утечкой данных, Европарламент пригласил М.Цукерберга на слушания, посвященные этому вопросу.

Данные примерно 87 млн пользователей соцсети, из которых 2,7 млн были из ЕС, без их разрешения перешли к аналитической компании Cambridge Analytica.

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