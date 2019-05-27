Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Правительству канцлера Австрии Себастиану Курцу выражено недоверие парламентом страны.

После многочасовых дебатов парламентарии на голосовании выразили недоверие кабинету министров страны, возглавляемому 32-летним лидером Австрийской народной партии.

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