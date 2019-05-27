Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 16:40

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Правительству канцлера Австрии Себастиану Курцу выражено недоверие парламентом страны.

После многочасовых дебатов парламентарии на голосовании выразили недоверие кабинету министров страны, возглавляемому 32-летним лидером Австрийской народной партии.

После полутора лет пребывания в должности канцлера, правительство Курца столкнулось с кризисом после политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.

В полдень по местному времени председатель Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер подала парламентариям на рассмотрение предложение о вотуме недоверия, которое в итоге было одобрено большинством депутатов.

Согласно конституции страны федеральный президент Александр ван дер Беллен должен назначить нового главу правительства. Он также может поручить действующему кабмину продолжить работу в течение короткого времени.

СМИ отмечают, что это первый в истории Австрии случай, когда парламент выражает недоверие правительству.

17 мая немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Скандал спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе покинул должность вице-канцлера. В свою очередь, Курц разорвал коалиционное соглашение его Австрийской народной партии (АНП) с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС), обвинив последнюю в подрыве политической репутации Австрии.

1кю во

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