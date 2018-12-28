Парламент Британии сможет одобрить сделку по Brexit, если план по ирландской границе будет временным - Хант

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 11:57

Лондон. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант высказал уверенность, что британский парламент сможет одобрить соглашение с ЕС по условиям Brexit, если Брюссель согласится гарантировать временный характер "страховочного" плана по ирландской границе.

"Если оно (решение - ИФ) будет временным, парламент сможет с этим смириться. Тогда мы сможем заключить сделку, абсолютно точно", - заявил министр в интервью телерадиокорпорации BBC.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

Однако с января 2021 года может вступить в силу "страховочный" план по ирландской границе, если ЕС и Великобритания к тому моменту так и не придумают, как избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. План подразумевает, что ЕС и Великобритания будут находиться на "единой таможенной территории", а отказаться от плана можно только по обоюдному согласию Великобритании и ЕС. Применение "страховочного" плана по ирландской границе может привести к необходимости проверок товаров на границе Северной Ирландии и остальной территории Великобритании, отмечают СМИ. Против такой перспективы ранее выступали многие британские политики.

Парламент Великобритании возобновит обсуждение проекта сделки с Брюсселем в январе 2019 года, а решение о том, принять проект или нет, определится в ходе голосования парламентариев в период с 14 по 21 января.

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