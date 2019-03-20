Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 3:27

Мадрид. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, распространила заявление, в котором обещает военным, дезертирующим из правительственной армии, сохранение воинских званий и восстановление в должности при новом правительстве.

В заявлении отмечается, что парламент "гарантирует это каждому профессиональному военному, который решит принять участие в восстановлении конституционного порядка", с приходом нового правительства к власти.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, обещал амнистировать всех военных, которые перешли на его строну.

1гк аг

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