Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 12:20

Брюссель. 22 января. ИНТЕРФАКС - Депутаты парламента Греции в среду избраил президентом страны Екатерину Сакелларопулу, которая до этого занимала пост председателя Государственного совета, сообщает греческое издание "Катимерини".

"За" кандидатуру 63-летней Сакелларопулу проголосовали 261 из 300 парламентариев.

К выполнению своих обязанностей новый президент Греции приступит 13 марта.

Отмечается, что Сакелларопулу стала первой женщиной, занявшей пост президента Греции.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что в Греции исторически очень небольшое число женщин занимают высокопоставленные посты в политической сфере. В частности, в настоящий момент 17 из 18 высокопоставленных должностей в кабмине занимают мужчины.

Президент в Греции избирается на пять лет, он не обладает значительными полномочиями. Политическая власть сосредоточена в руках премьер-министра страны.

На посту президента Греции Сакелларопулу сменит Прокописа Павлопулоса, который занимал этот пост с 13 марта 2015 года.

Свои поздравления избранному президенту Греции направил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я хочу поздравить Екатерину Сакелларопулу с ее избранием на пост нового президента Греции. Избранием первой женщина на пост главы государства - это великолепный сигнал. Я верю, что Греция продолжит способствовать дальнейшем развитию Евросоюза", - написал Мишель в Twitter.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!