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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 9:24 18.09.2018 - 09:24

Копенгаген. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Парламент Дании хочет увеличить штрафы для банковских топ-менеджеров и сотрудников, участвовавших в отмывании денег, на 700% после скандала с Danske Bank, сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом Дания пересматривает механизмы защиты от подобных преступлений на будущее.

Согласно проекту новых правил, штраф для крупнейших банков, сейчас составляющий 25% от "отмытой" суммы, может вырасти в 8 раз.

В документе, который парламенту еще предстоит принять, содержится ряд других мер, направленных на борьбу с отмыванием денег, включая расширение штата финансового регулятора и подразделения полиции, которое занимается финансовыми преступлениями.

Внутреннее расследование Danske Bank A/S в отношении отмывания денег через его эстонского подразделения завершено, и крупнейший банк Дании опубликует отчет о его результатах в эту среду.

Анализ основан на работе экспертов Promontory Financial, PwC и EY, расследование координировала ведущая датская юрфирма Bruun & Hjejle.

Между тем министр по делам предпринимательства Дании Расмус Ярлов уже дал понять, что отчета Danske Bank по итогам расследования недостаточно, чтобы удовлетворить требования правительства. Ранее в сентябре он заявил, что транзакции через эстонский филиал банка, скорее всего, сопровождались целым рядом незаконных действий.

Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных через него за 9 лет - с 2007 по 2015 гг., оценивался в $3,9 млрд. Затем в июле датская пресса написала о возможно отмытых через банк $8,3 млрд. В настоящее время внутреннее расследование затрагивает весь объем транзакций со средствами неэстонских клиентов с 2007 по 2015 год - около $150 млрд.

Основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал из России и других стран бывшего СССР. Обычно деньги не задерживались в Эстонии и быстро переводились в другие страны, чтобы они не были отражены в официальной статистике, сообщили изданию источники, знакомые с ходом расследования.

Расследование дела ведут Danske Bank, Парижский суд первой инстанции, Фининспекция Дании, власти Эстонии и США.

Капитализация Danske Bank упала более чем на 30% с начала 2018 года.

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