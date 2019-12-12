Иерусалим. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Израильский парламент (Кнессет) утвердил закон о самороспуске и проведении очередных выборов, сообщают израильские СМИ.
Выборы пройдут 2 марта 2020 года.
Израильские политические партии не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства и потому теперь стране предстоит провести уже третьи парламентские выборы за год. Дедлайн на формирование правительства истёк в полночь (1:00 четверга мск). При этом все серьёзные попытки договориться о коалиции были прекращены ещё ранее на этой неделе, сообщали местные СМИ.
1вз 1гк бм