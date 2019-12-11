Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 8:18

Иерусалим. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Кнессет Израиля, вероятно, будет распущен в ночь на четверг, сообщает газета Times of Israel.

Утром в среду парламентарии из регламентирующего комитета соберутся, чтобы завершить работу над законопроектом, который утвердит дату новых выборов в Израиле и распустит нынешний парламент.

После утверждения в комитете законопроект обсудят на пленарном заседании. Процесс его утверждения будет состоять из четырех чтений. Ожидается, что к полуночи закон о роспуске Кнессета Израиля будет принят.

Датой проведения следующих выборов предложено 2 марта 2020 года. Предыдущие голосования состоялись 9 апреля и 17 сентября 2019 года.

Ни премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, ни лидеру оппозиции Бенни Ганцу не удалось сформировать коалицию по итогам выборов, состоявшихся в сентябре. Тогда блоки правых и левых партий набрали примерно одинаковое количество голосов избирателей, и президент Израиля Реувен Ривлин сначала поручил формировать правительство действующему премьеру. После того, как Нетаньяху не справился, это право перешло к Ганцу, но и ему не удалось решить эту задачу.

По итогам первых в 2019 году парламентских выборов, состоявшихся в апреле, правительство пытался сформировать Нетаньяху, но ему не удалось это сделать из-за отказа Авигдора Либермана, партия которого получила пять мест в Кнессете, присоединиться к блоку правых партий. Без Либермана у Нетаньяху было 60 голосов, таким образом, до формирования коалиции его отделял всего один голос.

Либерман ставил в качестве основного условия проведение армейской реформы в Израиле, которая обязала бы молодежь из ультраортодоксальных сообществ служить в армии наравне со светскими израильтянами. Однако внушительная часть блока правых партий состоит из представителей ультраортодоксальных партий, которые выступают резко против подобной инициативы. Принятие условий Либермана для Нетаньяху означало бы потерю поддержки ультраортодоксальных партий.

Бывшего министра обороны Авигдора Либермана, выходца из Молдавии, в Израиле традиционно поддерживают представители бывших союзных республик. Он подал в отставку с поста главы минобороны в ноябре прошлого года после того, как Нетаньяху единолично принял решение о перемирии с палестинским движением ХАМАС и сектором Газа.

После его ухода с должности Нетаньяху долгое время сам исполнял обязанности министра обороны и лишь недавно назначил на эту позицию политика Нафтали Бенета из партии "Новые правые". На выборах в апреле "Новые правые" не прошли в парламент, а по итогам сентябрьского голосования получили три места в Кнессете.

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