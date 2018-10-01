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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 21:36 01.10.2018 - 21:36

Дубай. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Иракские парламентарии не смогли проголосовать по кандидатуре на пост президента страны из-за недостаточного числа депутатов, присутствовавших на заседании, сообщает в понедельник сайт телеканала "Рудау".

"Иракские парламентарии должны были собраться в Багдаде в понедельник вечером, чтобы выбрать нового президента республики. Однако на заседании не оказалось необходимого минимального числа членов парламента", - сообщает канал на своем сайте.

По его данным, изначально парламентское голосование было назначено на 3 октября. Затем его перенесли на два дня раньше - на 1 октября, чтобы у депутатов оставалось достаточно времени до 3 октября в том случае, если они не смогут утвердить кандидатуру на пост президента за одно заседание.

Претендентами на эту должность являются представитель Демократической партии Курдистана Фуад Хусейн и Бархам Салих из Патриотического союза Курдистана.

"Рудау" напоминает, что, согласно договоренности между двумя партиями, кандидат от Патриотического союза Курдистана получает пост президента Ирака, в то время как кандидат от Демократической партии Курдистана становится президентом Иракского Курдистана.

Однако теперь в Демократической партии Курдистана считают, что партия имеет право выдвинуть кандидата на пост президента Ирака, учитывая наличие большинства ее представителей как в парламенте Ирака, так и в парламенте Иракского Курдистана.

В связи с этой ситуацией со стороны Багдада неоднократно звучали призывы в адрес курдских партий с просьбой определиться с общим кандидатом. Представители самих партий также считают, что кандидат должен быть одним. Тем не менее, ни одна из партий пока не готова на уступки, отмечает "Рудау".

Если этого не произойдет, то курдским депутатам в иракском парламенте предоставят возможность проголосовать за одного из двух представителей партий, послед чего кандидатура победителя будет вынесена на общее голосование в парламент Ирака.

Согласно действующим правилам, президентом Ирака выбирают курдского представителя, спикер парламента, как правило, является представителем суннитов, в то время как премьер-министр страны выбирается из шиитского большинства.

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