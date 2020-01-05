Дубай. 5 января. ИНТЕРФАКС - В воскресенье парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура).
С призывом к такому решению вступил на заедании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.
Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".
Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
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