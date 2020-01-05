Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 16:16

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Дубай. 5 января. ИНТЕРФАКС - В воскресенье парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с иракской территории.

В настоящее время в Ираке размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих.

С призывом к такому решению вступил на заедании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

МИД Ирака заявил протест США в связи с убийством Сулеймани и аль-Мухандиса.

Посол США в Багдаде в воскресенье был вызван в иракский МИД, где ему было заявлено, что убийства в результате проведенной американскими военными по приказу президента Дональда Трампа акции являются "вопиющим нарушением суверенитета Ирака и всех международных законов и норм, регулирующих отношения между странами, и запрещающих использование их земель для совершения нападений на соседние страны".

О гибели в Багдаде Сулеймани и аль-Мухандиса стало известно в минувшую пятницу. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

1гк вв

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