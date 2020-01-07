Дубай. 7 января. ИНТЕРФАКС - Парламент Ирана во вторник принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации, сообщает агентство Tasnim.
Документ принят единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января.
Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.
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