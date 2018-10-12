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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 11:16 12.10.2018 - 11:16

Рим. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Обе палаты итальянского парламента одобрили целевые показатели бюджетного дефицита, которые навлекли на Рим критику Европейского союза и Международного валютного фонда, пишет La Repubblica.

Дефицит госбюджета на 2019 год установлен на уровне 2,4% ВВП. Ранее Брюссель дал понять, что несогласованное наращивание госрасходов будет сочтено нарушением общеевропейских правил.

В 2019 году ожидается снижение отрицательного сальдо до 2,1% ВВП, в 2020 году - до 1,8% ВВП. Кроме того, власти Италии рассчитывают на сокращение долговой нагрузки на всем протяжении прогнозного горизонта после 2019 года.

Правительство Италии будет отслеживать исполнение бюджета каждые три месяца и вмешается, если показатели отклонятся от целевых уровней, заявила в пятницу министр по делам Юга Италии Барбара Лецци. В интервью Radio Capital она назвала необоснованными опасения, что целевой показатель дефицита будет расти в течение года.

"Мы ясно высказались. Мы добьемся 2,4%. Каждые три месяца мы будем отслеживать расходы и инвестиции и вмешаемся, если числа не будут соответствовать плану", - сказала она.

Доходность итальянских гособлигаций слабо снижается в пятницу. Для двухлетних бумаг, наиболее чувствительных к политическим колебаниям, она уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.), до 1,46%, для эталонных 10-летних - на 3 б.п., до 3,53%.

Служба финансово-экономической информации

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