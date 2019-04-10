Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 21:37

Мадрид. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Национальная ассамблея Кубы на внеочередном заседании в среду приняла новую конституцию страны, пишут латиноамериканские СМИ.

"Сегодня принята наша конституция", - написал в Twitter председатель государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель.

В ходе заседания парламента выступил первый секретарь ЦК кубинской компартии Рауль Кастро. Он заявил, что новая конституция "является дочерью нынешнего времени".

"Она становится наследием для новых поколений кубинцев", - сказал Р.Кастро, обратившись к более, чем 600 депутатам.

Теперь текст конституции будет опубликован в Официальной газете Республики Кубы, после чего вступит в силу.

В феврале этого года кубинцы приняли участие в референдуме о внесении изменений в конституцию страны.

Так, в соответствии с новой конституцией в стране должны быть учреждены посты президента и премьер-министра, при этом период нахождения у власти ограничен двумя сроками по пять лет подряд. Кроме того, узаконено право частной собственности. Коммунистическая партия Кубы названа в проекте "основной направляющей силой общества".

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