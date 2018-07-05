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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 12:36 05.07.2018 - 12:36

Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Македонские парламентарии в четверг повторно ратифицировали соглашение с Грецией о новом названии Македонии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"За" проголосовали 69 из 120 законодателей. Депутаты от главной оппозиционной консервативной партии не приняли участия в голосовании, так как считают соглашение несправедливым.

Парламент вернулся к обсуждению этого вопроса после того, как македонский президент Георге Иванов отказался подписать документы по ранее одобренной парламентом сделке с Грецией.

Агентство отмечает, что, согласно конституции Македонии, в случае, если парламентарии ратифицировали соглашение во второй раз, президент страны уже не может его блокировать.

Парламент Македонии еще 19 июня большинством голосов поддержал реализацию договоренностей между Афинами и Скопье о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в Северную Македонию, что позволит балканской стране претендовать на членство в НАТО и ЕС.

Однако Г.Иванов счел это соглашение неконституционным и 26 июня отказался подписывать соответствующий документ.

На осень в Македонии запланирован референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами о переименовании страны.

Также в пользу этой сделки должен проголосовать парламент Греции.

Данное соглашение позволило бы завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после вступления его в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.

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