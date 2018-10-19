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Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 1:44 20.10.2018 - 01:44

Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Депутаты парламента Македонии в ходе голосования поддержали начало процесса переименования страны, сообщает в субботу Би-би-си.

За это предложение выступили 80 из 120 депутатов. В сообщении отмечается, что парламенту предстоит провести еще серию голосований, чтобы завершить данный процесс.

В случае успеха страна будет называться Республикой Северная Македония. В июне македонские власти пришли к соглашению с Грецией по поводу такого названия.

По завершению процедуры переименования ее должна одобрить греческая сторона, настаивающая на том, что Македонией должна называться не соседняя страна, а область на севере Греции.

Решение данного спора позволит Скопье претендовать на вступление в такие организации как НАТО и ЕС. До сих пор Афины блокировали подобные попытки.

1во жг

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