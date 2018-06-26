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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 19:04 26.06.2018 - 19:04

*** Нарушителям грозит штраф в 400 евро

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на ношение в общественных местах элементов мусульманской одежды, скрывающих лицо, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, речь идет именно о тех частях мусульманской одежды, которые закрывают лицо: парандже, чадре и бурке. При этом ношение в общественных местах платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.

В соответствии с законом, под термином "общественное место" подразумевается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений. В отношении нарушителей закона предусмотрен штраф в размере 400 евро.

Партия свободы Герта Вилдерса, известного своей антиисламской риторикой, назвала принятие законопроекта крупной победой, а сенатор Марджолен Фабер заявила, что "этот день стал историческим, первым шагом к освобождению страны от исламизации".

"Это первый шаг, а следующий - закрытие всех мечетей в Нидерландах", - приводит АП ее слова.

Подобные законы уже действуют в нескольких европейских странах, в частности во Франции, Бельгии, Дании и Австрии.

Так, в мае парламент Дании одобрил закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, - паранджи и никаба. При этом закон не затрагивает ношение традиционных для европейцев зимних головных уборов: шапок, шарфов, кепок, капюшонов.

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