Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 20:23

Хельсинки. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Парламент Финляндии обсудит гражданскую инициативу о запрете женского обрезания.

В канцелярию парламента была передана гражданская инициатива, требующая с помощью отдельного закона запретить обрезание девочек, сообщил в понедельник портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Гражданская инициатива собрала 61 266 подписей. Для продвижения инициативы на рассмотрение депутатов требуется 50 тысяч подписей.

"Отдельный закон очень помог бы в профилактической работе, а также работе по изменению отношения родителей. Когда обрезание четко запрещено законом, чиновникам проще вовремя поднять эту тему в разговоре", - рассказал руководитель программы World Vision Финляндии Аннетте Готони (Annette Gotoni).

В нынешнем финском законодательстве обрезание женщин рассматривается по статье "насилие при отягчающих обстоятельствах".

"Проблема в том, что совершающие обрезание девочек не считают это насилием. Нынешнего законодательства недостаточно. Отдельный закон необходим для защиты девочек", - говорит эксперт Уюни Ахмед (Ujuni Ahmed).

В мире около 200 млн женщин перенесли процедуру обрезания. До сих пор ежегодно около 3 млн девочек становятся жертвами этого жестокого обряда. По оценкам Ведомства здравоохранения и социального развития, примерно трем тысячам девочек, живущих в Финляндии, также угрожает обрезание.

др

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