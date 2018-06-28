Парламент Франции одобрил законопроект об увеличении расходов на оборону
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Париж. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Сенат Франции в четверг подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военном планировании на период с 2019 по 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборонный бюджет до 2% ВВП, сообщает газета "Фигаро".
"За" проголосовали 326 сенаторов, "против" - 14.
Накануне Национальная ассамблея Франции также поддержала этот законопроект.
В феврале правительство Франции объявило о планах наращивания военных расходов к 2025 году до 50 млрд евро. При этом предполагалось, что средства будут выделены на замену устаревших бронетранспортеров, строительство самолетов и кораблей-заправщиков, модернизацию ядерного арсенала.
Между тем, ранее в июне министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Парижу следует увеличить инвестиции в военно-космическую отрасль. По ее словам, "космос - это важная область, в которой действительно могут со временем возникнуть случаи конфронтации".
Президент США Дональд Трамп в свою очередь неоднократно заявлял, что стремление НАТО добиться от своих членов выделения, по меньшей мере, 2% ВВП на оборону - это необходимый минимум для обеспечения безопасности.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны заявляла, что Германия остается приверженной цели - к 2024 году довести расходы на оборону до 2% ВВП.
1вл аю
Интерфакс