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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 9:13 12.07.2018 - 09:13

Варшава. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Коалиционное правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем утверждено парламентом страны, сообщают в четверг западные СМИ. "Парламент выразил доверие кабинету", - приводят СМИ слова председателя чешского парламента Радека Вондрашека. Парламентарии большинством в 105 голосов против 91 поддержали правительство, четыре депутата не присутствовали на голосовании. В январе 2018 года сформированный А.Бабишем кабинет министров Чехии не смог заручиться поддержкой чешского парламента. Тогда же стало известно, что президент страны Милош Земан даст А.Бабишу еще одну возможность сформировать правительство. Новый кабинет - это коалиционное правительство, которое образовали популистское движение АНО ("Акция недовольных граждан") А.Бабиша и Чешская социал-демократическая партия". 1кю ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс