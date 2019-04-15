Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 15:10

Таллин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламент Эстонии отказался предоставить председателю партии Реформ Кае Каллас, победившей на парламентских выборах 3 марта, полномочия сформировать новое правительство.

"Эстония нуждается в реформах. Рост заработной платы, дефицит трудовой силы, повышение конкурентоспособности, охрана окружающей среды, развитие модели умной экономики, современная система образования - это только некоторые из вызовов", - заявила К.Каллас в своем докладе на заседании парламента в понедельник.

Она призвала парламентариев "прислушаться к своим избирателям и к своей совести и ответить себе на вопрос, как то или иное решение повлияет на будущее Эстонии".

Заслушав доклад, 53 депутата проголосовали против предоставления ей полномочий на формирование правительства, поддержали ее 45 парламентариев. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 5 апреля поручила лидеру партии реформистов, как победившей на выборах политической организации, сформировать новое правительство. Однако войти с реформистами в коалицию согласилась только Социал-демократическая партия. На эти две партии приходится 44 депутатских мест, что недостаточно для создания правительства большинства.

В то же время три остальные партии, также прошедшие в парламент, уже заключили коалиционный договор. В правящий союз войдут партия Центра, Консервативная народная партия и партия Isamaa (Отечество). Как ожидается, их кандидат в премьер-министры, нынешний глава правительства Юри Ратас обратится к Рийгикогу 29 апреля с просьбой предоставить ему полномочия для формирования правительства. У этих трех политических организаций 56 депутатских мандатов и они способны создать правительство большинства в парламенте.

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