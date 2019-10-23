Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 20:11

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Арестованные в США Лев Парнас и Игорь Фруман не признали своей вины в незаконном финансировании предвыборных кампании политиков в США, сообщает CNN.

Судебное заседание состоялось в среду в федеральном суде Манхэттена.

"Много лживых заявлений было сделано в мой адрес и адрес моей семьи в СМИ в последнее время. Я намерен решительно защищать себя в суде. И я уверен, что со временем правда будет раскрыта, и я буду оправдан", - сказал Парнас, выходя из здания суда.

Ожидается, что следующее судебное слушание состоится 2 декабря. На нем будут присутствовать еще двое фигурантов расследования - американцы Андрей Кукушкин и Дэвид Корреиа.

По версии стороны обвинения, Лев Парнас и Игорь Фруман незаконно финансировали предвыборные кампании политиков в США, используя, в частности, деньги бизнесмена из РФ.

Согласно судебным документам, первые признаки активности фигурантов дела в том, что касается финансирования предвыборных кампаний в США, появились в марте 2018 года.

Отмечается, что своих целей бизнесмены собирались достигнуть, благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование.

Для этого Парнас и Фруман придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их утверждению, занималась импортом и экспортом СПГ.

В документах не указывается, кто именно получал деньги от этих людей. К примеру, следователям стало известно о финансировании политика, который в 2018 году был членом конгресса США. В документах он обозначен лишь как "конгрессмен-1".

Именно его Парнас и Фруман просили помочь, чтобы добиться отзыва посла США на Украине Мэри Йованович. В итоге она действительно оставила свой пост, однако неясно, насколько на это повлияли два бизнесмена.

Помимо этого они финансировали предвыборные кампании, чтобы продвинуть собственные бизнес-интересы, причем действовали на этот раз не одни, а с участием дававшего им деньги гражданина РФ.

О нем известно лишь, что это бизнесмен, который не проживал постоянно в США.

Все остальные фигуранты - граждане США. Это американец украинского происхождения Парнас, американец белорусского происхождения Фруман, гражданин США, родившийся на Украине, Андрей Кукушкин и, наконец, Дэвид Корреиа - американец, родившийся в США.

Их общей задачей было заручиться поддержкой политиков для решения трудностей, связанных с бизнес-проектом: предприниматели собирались открыть фирму по продаже марихуаны. Они решили заняться этим бизнесом в штате Невада, где такой вид деятельности разрешен.

Обсуждение этого проекта началось в сентябре 2018 года. Бизнес-партнерам, среди прочего, предстояло получить лицензию на такую торговлю. Аналогичные лицензии им были нужны Нью-Йорке и некоторых других штатах.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестовали бизнесменов Парнаса и Фрумана. Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани называл своими клиентами.

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