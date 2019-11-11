Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 1:13

Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Клиент адвоката президента США Рудольфа Джулиани - Лев Парнас незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского предупредил новое руководство страны, что администрация Трампа заморозит военную помощь Украине, если Киев не объявит о расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, сообщает The New York Times.

Юрист Парнаса Джозеф Бонди заявил изданию, что его клиент планирует рассказать на слушаниях в Конгрессе, что сообщил представителю нового украинского правительства, что оно должно объявить о начале расследования в отношении политического соперника Трампа - бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына.

В противном случае вице-президент США Майк Пенс не будет присутствовать на приведении к присяге нового президента, а также США заморозят военную помощь Украине.

Уточняется, что встреча Парнаса с представителем президента Украины состоялась в Киеве 20 мая за несколько дней до инаугурации Зеленского. На ней присутствовали только три человека: Парнас, Игорь Фруман и Сергей Шефир, входивший в ближайшее окружение Зеленского.

Как заявил изданию адвокат Парнаса, его клиент передал сообщение представителю вновь избранного украинского президента по указанию Джулиани, которого считал действующим по указанию Трампа.

Между тем, сам Джулиани сказал, что "категорически не просил его так говорить".

Адвокат Фрумана, Джон Дауд, в свою очередь, заявил: "Там не было никаких упоминаний о каких-либо условиях, военной помощи".

Шефир также подтвердил газете факт встречи, но добавил, что вопрос о военной помощи Украине не поднимался.

"Мы не рассматривали Парнаса и Фрумана как официальных представителей, и поэтому мы не считали, что они могут выступать от имени правительства США", - отметил он.

По его словам, бизнесмены просили Зеленского встретиться с Джулиани.

Шефир добавил, что он сказал Парнасу и Фруману, что "мы можем рассмотреть возможность встречи с Джулиани, но только публично и официально и только после инаугурации вновь избранного президента".

Тем временем адвокат Парнаса отметил: "Было бы просто неразумно, чтобы Шефир присутствовал на встрече с Парнасом, если бы он не верил, что Парнас говорит от имени президента, а также чтобы Парнас не передал послание президента на этой встрече".

Как подчеркивает издание, Пенс действительно не присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского. Его офис заявил газете, что решение было принято 13 мая, за неделю до приведения президента Украины к присяге.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Они выступали за закрытыми дверями, на прошлой неделе комитеты, участвующие в процедуре импичмента, начали публиковать их показания.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестовали бизнесменов Парнаса и Фрумана. Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат президента США Джулиани называл своими клиентами.

1вз тг

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