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Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 11:49 21.10.2018 - 11:49

Лондон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Паром сел на мель возле британского острова Уайт в проливе Ла-Манш, сообщает в воскресенье британский телеканал Уай-Ти-Эн.

В районе идет спасательная операция. По словам представителя

Королевского общества спасания на водах, на место событий отправлены три спасательных лодки, чтобы проверить, не оказался ли кто из пассажиров в воде.

Тем не менее, он отметил, что, судя по всему, никто из пассажиров за борт не выпал. Он также не стал называть причины инцидента.

Он также не стал подтверждать появившиеся ранее сообщения, будто паром столкнулся в море с двумя яхтами.

В береговой охране в свою очередь сообщили, что в момент инцидента на пароме находились 56 человек.

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