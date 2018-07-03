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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 13:07 03.07.2018 - 13:07

Гонконг. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Не менее шести человек погибли в результате крушения парома, перевозившего около 140 человек, близ индонезийского острова Сулавеси, сообщает во вторник местное ТВ со ссылкой на данные властей.

По данным ТВ, в настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Отмечается, что паром затонул недалеко от побережья, однако операция затруднена неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, известно, что на некоторых из пассажиров были надеты спасательные жилеты, но, согласно информации местных СМИ, их не хватило на всех.

"Несколько пассажиров успешно эвакуировали", - говорится в заявлении транспортного агентства Индонезии. Их число не сообщается.

Судно перевозило не только пассажиров, но и автомобили, в том числе грузовики. Оно должно было переправить людей с острова Сулавеси к острову Селаяр. Инцидент произошел, когда поднялись высокие волны и сильный ветер.

17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром. На борту находилось около 200 пассажиров, спасти удалось менее 20 человек. Об окончании поисковой операции власти Индонезии объявили ранее во вторник.

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