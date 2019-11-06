Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 21:19

Хельсинки. 6 ноября. ИНТЕРФАКС. Круизное судно Princess Anastasia компании St. Peter Line было вынуждено вернуться в среду вечером в порт Стокгольма вскоре после выхода в море, сообщил финский портал телерадиовещания Yle.

По данным портала, судно направлялось в Хельсинки, откуда должно было следовать далее в Санкт-Петербург. Однако в 18:18 один из пассажиров сообщил спасателям, что судно частично обесточено и что находится в опасной близости от берега.

В 21:00 по финскому времени (22:00 мск) было принято решение вернуть Princess Anastasia с помощью буксира назад в Стокгольм, сообщает портал.

На борту судна находится 1065 пассажиров. Пострадавших нет. По словам одного из спасателей, пассажиры сохраняют спокойствие.

Причины обесточивания судна изучаются. Судно исследуют также водолазы

Пассажирское судно было построено в 1986 году. Его длина 177 метров, а ширина 33 метра.

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