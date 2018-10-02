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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 16:23 02.10.2018 - 16:23

Вильнюс. 2 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Паром Regina Seaways, на котором во вторник произошел пожар, будет отбуксирован российскими судами до границы исключительной экономической зоны Литвы в Балтийском море, а потом его буксировкой займутся литовские военные корабли, сообщило правительство.

По предварительным данным литовской стороны, на пароме, который шел из германского Киля в Клайпеду, было 294 пассажира и 42 члена команды. "Пожар в машинном отделении потушен, информации о человеческих жертвах нет", - говорится в сообщении литовского правительства.

Ранее сообщалось, что на пароме находились 335 человек, из которых экипаж - 37. Пассажиры и часть команды эвакуированы.

ВМС Литвы получили сообщение об инциденте в 13.45. Тогда сообщалось, что нужна помощь в связи с пожаром в машинном отделении.

На место происшествия вылетел вертолет AS-365 Dauphin ВВС Литвы, который сделал фотографии судна, для проведения спасательной операции также направлены корабли Sakiai, Skalvis, Jotvingis и Zemaitis ВМС Литвы.

Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил "Интерфаксу", что экипаж Regina Seaway после пожара смог запустить дизель-генератор. "Запустили дизель-генератор и проветривают помещения, значит, не все так плохо. Кроме того, они пытаются запустить один двигатель", - сказал он.

В настоящее время к парому идут суда и корабли разных стран. "Наш пограничный корабль и российский буксир, а также суда Литвы, Эстонии и Швеции", - сказал А.Кравченко. Ориентировочное время прибытия судов - 20.00 мск.

Помощь пострадавшему парому оказывают спасатели Литвы и России.

Паром маршрута Клайпеда-Швеция дрейфует на удалении 40 морских миль от мыса Таран. Место инцидента находится примерно в 110 км от Клайпедского порта.

бп

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