Паром Regina Seaways после пожара отбуксируют в Литву - правительство
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вильнюс. 2 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Паром Regina Seaways, на котором во вторник произошел пожар, будет отбуксирован российскими судами до границы исключительной экономической зоны Литвы в Балтийском море, а потом его буксировкой займутся литовские военные корабли, сообщило правительство.
По предварительным данным литовской стороны, на пароме, который шел из германского Киля в Клайпеду, было 294 пассажира и 42 члена команды. "Пожар в машинном отделении потушен, информации о человеческих жертвах нет", - говорится в сообщении литовского правительства.
Ранее сообщалось, что на пароме находились 335 человек, из которых экипаж - 37. Пассажиры и часть команды эвакуированы.
ВМС Литвы получили сообщение об инциденте в 13.45. Тогда сообщалось, что нужна помощь в связи с пожаром в машинном отделении.
На место происшествия вылетел вертолет AS-365 Dauphin ВВС Литвы, который сделал фотографии судна, для проведения спасательной операции также направлены корабли Sakiai, Skalvis, Jotvingis и Zemaitis ВМС Литвы.
Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил "Интерфаксу", что экипаж Regina Seaway после пожара смог запустить дизель-генератор. "Запустили дизель-генератор и проветривают помещения, значит, не все так плохо. Кроме того, они пытаются запустить один двигатель", - сказал он.
В настоящее время к парому идут суда и корабли разных стран. "Наш пограничный корабль и российский буксир, а также суда Литвы, Эстонии и Швеции", - сказал А.Кравченко. Ориентировочное время прибытия судов - 20.00 мск.
Помощь пострадавшему парому оказывают спасатели Литвы и России.
Паром маршрута Клайпеда-Швеция дрейфует на удалении 40 морских миль от мыса Таран. Место инцидента находится примерно в 110 км от Клайпедского порта.
бп
Интерфакс