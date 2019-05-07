Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 20:23

Париж. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" и ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен делят первую строчку во французском предвыборном опросе перед выборами в Европарламент.

Согласно данным опроса французской компании Elabe, во Франции каждая из этих двух партий на данный момент располагает поддержкой в 22% голосов французов.

Правую партию "Республиканцы" поддерживают 14% опрошенных, партию левого толка "Непокоренная партия" - 9%.

Последние несколько недель, по результатам ряда социологических исследований, партия М.Ле Пен опережала партию "Вперед, Республика!" по популярности во Франции. Однако, теперь, судя по результатам опроса, эти партии поддерживают одинаковое количество французов.

Опрос Elabe проводился 6-7 мая, в нем приняли участие более 1,5 тыс. человек.

Выборы в Европейский парламент пройдут во Франции 25-26 мая. В результате выборов будут определены депутаты, которые представят Францию в Европарламенте. Многие наблюдатели ожидают, что в Европейском парламенте заметно усилят свои позиции евроскептики, в число которых входит и "Национальное объединение".

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